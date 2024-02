Dominic und Sarah Harrison erwarten ihr drittes Kind

«Möchten euch noch was erzählen»

«Wir möchten euch noch was erzählen», heisst es zu einem Video, dazu fügte das Paar die Hashtags #pregnant und #babynumber3. In dem Clip sind unter anderem die werdenden Eltern zu sehen, wie sie sich umarmen. Ein weiterer Ausschnitt zeigt auch die beiden Töchter des Paares, Mia Rose (6) und Kyla (3), die ihre Hände auf den wachsenden Babybauch ihrer Mutter legen. Die hält dabei ein Ultraschallbild in die Kamera.