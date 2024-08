Dominic und Sarah Harrison zeigen erste Bilder ihrer dritten Tochter

Prominente Gratulanten

Zudem bedankte sie sich für die zahlreichen Glückwünsche. Auf den Instagram–Seiten gab es auch zahlreiche Kommentare von Influencer–Kollegen und TV–Gesichtern. So schrieb etwa Ann–Kathrin Götze (34): «Herzlichen Glückwunsch. Willkommen, kleine Alea.» Fiona Erdmann (35), die wie die Harrisons in Dubai lebt, postete: «Willkommen auf der Welt, liebe Alea. Auf dich wartet eine wundervolle, liebevolle Familie. Deine Schwestern werden ganz wundervoll auf dich aufpassen und deine Eltern alles dafür tun, dass du immer sicher und glücklich bist!» Auch Liz Kaeber (31), die einst mit Sarah Harrison an der Datingshow «Der Bachelor» teilnahmen, meldete sich: "Ich hab euch unendlich lieb. Alea, du bist eine so unfassbar süsse Maus und wirst bei deinen Eltern das schönste Leben geniessen dürfen, voller Liebe und Fürsorge."