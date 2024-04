Dominic West: So reagierte seine Ehefrau auf Turtelei mit Lily James

Dennoch habe der Skandal die beiden stärker gemacht. Inzwischen würden sie sogar hin und wieder über die Situation scherzen. «Denn immer, wenn wir zusammen ausgingen, hiess es in den Zeitungen, wir würden eine ‹Einheitsfront› abziehen», so West. «Auch wenn wir uns nur über das Einparken des Autos streiten, auch wenn das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Wenn wir also ausgehen, sagen wir: ‹Sollen wir losziehen und in London eine Einheitsfront veranstalten?›»