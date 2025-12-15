Dominik Bruntner: Romantische Verlobung mit Jolina Fust

Kniefall am Strand

Via Instagram gab er am Sonntagabend die Verlobung mit einem süssen Video bekannt. Zu dem Song «Perfect» von Ed Sheeran ist darin zu sehen, wie Bruntner am Strand vor seiner Liebsten auf die Knie geht und ihr eine Ringschachtel entgegenhält. Mit einem roten Teppich und einem roten Blumenherz hatte er zusätzlich für eine romantische Kulisse gesorgt. Die einstige GNTM–Kandidatin ist offenbar zu Tränen gerührt, schlägt erst die Hände ins Gesicht und beugt sich dann nickend zu ihm hinunter. «Sie hat Ja gesagt», verkündete der 32–Jährige stolz zu den Szenen.