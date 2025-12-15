Dominik Bruntner: Romantische Verlobung mit Jolina Fust

Der frühere Mister Germany Dominik Bruntner (32) hat seine Mrs. gefunden: Im Mauritius–Urlaub machte er seiner Freundin Jolina Fust (28) einen romantischen Antrag.
Kniefall am Strand
Via Instagram gab er am Sonntagabend die Verlobung mit einem süssen Video bekannt. Zu dem Song «Perfect» von Ed Sheeran ist darin zu sehen, wie Bruntner am Strand vor seiner Liebsten auf die Knie geht und ihr eine Ringschachtel entgegenhält. Mit einem roten Teppich und einem roten Blumenherz hatte er zusätzlich für eine romantische Kulisse gesorgt. Die einstige GNTM–Kandidatin ist offenbar zu Tränen gerührt, schlägt erst die Hände ins Gesicht und beugt sich dann nickend zu ihm hinunter. «Sie hat Ja gesagt», verkündete der 32–Jährige stolz zu den Szenen.
Seit 2019 ein Paar
Dominik Bruntner wurde 2017 zum Mister Germany gewählt. Zwei Jahre später nahm der gelernte Industriekaufmann an der RTLzwei–Sendung «Temptation Island» teil. Jolina Fust wurde 2014 durch die ProSieben–Show «Germany's next Topmodel» bekannt, wo sie hinter Stefanie Giesinger (29) den zweiten Platz erreichte. Seit 2019 sind die beiden bereits zusammen. 2021 wanderten sie nach Mallorca aus. Schon 2022 erzählte sie «Bunte», dass sie sehnsüchtig auf einen Antrag wartet.