Dominik Stuckmann bei «PBB»: So wird ihn Partnerin Anna unterstützen

Dominik Stuckmann (31) hat als «Bachelor» 2022 seine grosse Liebe im TV gefunden, jetzt will er neue Reality–TV–Luft schnuppern. Am 18. November zieht er in die «Promi Big Brother»–WG (via Livestream auf Joyn Plus+ zu sehen). In Sat.1 startet die neue «Promi Big Brother»–Staffel dann am 20. November um 20:15 Uhr. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht der ehemalige TV–Rosenkavalier über die Gründe für seine Teilnahme, gibt eine Einschätzung zu seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern ab und verrät, wie er die Sendung gewinnen möchte. Zudem gibt er einen Einblick in die Beziehung zu Freundin Anna Rossow (35) und erzählt, wie sie ihn bei seinem «PBB»–Vorhaben unterstützt.