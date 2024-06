Donald Sutherland: Familie und prominente Wegbegleiter trauern um Star

«Er liebte, was er tat und tat, was er liebte»

Allen voran hinterliess sein Sohn, «24»–Star Kiefer Sutherland (57), ihm bewegende Zeilen via Instagram als er den Tod seiner Vaters bekannt gab: «Schweren Herzens teile ich mit, dass mein Vater Donald Sutherland verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. Nie von einer Rolle abgeschreckt, egal ob gut, böse oder hässlich. Er liebte, was er tat und tat, was er liebte, und mehr kann man nicht verlangen. Ein gut gelebtes Leben.»