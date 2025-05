Donald Trump beruft Reality-Star in Vorstand eines Holocaust-Museums

Die israelisch–amerikanische Heiratsvermittlerin, Podcasterin, Fernsehpersönlichkeit und Autorin Sigalit «Siggy» Flicker, die durch ihre Auftritte in der TV–Sendung «The Real Housewives of New Jersey» bekannt wurde, gehört zu insgesamt fünf neuen Mitgliedern, die Trump am Montag für den U.S. Holocaust Memorial Council nominierte. «Sie sind alle starke Unterstützer Israels und werden sicherstellen, dass wir niemals vergessen», schrieb Trump laut «The Washington Post» in seinem Ernennungspost auf der Plattform «Truth Social».