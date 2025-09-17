Donald Trump besucht letzte Ruhestätte von Queen Elizabeth II.

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Gerüchte gegeben, dass die Queen von Trump nicht allzu angetan gewesen sein soll. Der US–Präsident hatte sich jedoch bereits 2020 auf der damals noch als Twitter bekannten Plattform X als «enger Freund und Bewunderer» der Königin und Grossbritanniens bezeichnet. «Ich habe gehört, dass ich ihr Lieblingspräsident war», hatte er dann im Sommer 2024 sogar im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung gegenüber «dailymail.com» gesagt. Und er behauptete: «Ich hatte ein grossartiges Verhältnis zur Königin. Sie mochte mich und ich mochte sie.»