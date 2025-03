Donald Trump bezeichnet George Clooney als «zweitklassigen Filmstar»

US–Präsident Donald Trump (78) hat erneut scharfe Kritik an Schauspieler George Clooney (63) geübt und ihn in einem Truth–Social–Post als «zweitklassigen Filmstar» und «gescheiterten politischen Kommentator» bezeichnet. Anlass war Clooneys Auftritt in der CBS–Sendung «60 Minutes», in der er unter anderem seine kritische Haltung gegenüber Ex–Präsident Joe Biden (82) erklärte.