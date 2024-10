Donald Trump blamiert sich mit Filmclip aus «Full Metal Jacket»

In rund drei Wochen (5. November) entscheiden die Bürgerinnen und Bürger der USA, wer nach Präsident Joe Biden (81) ins Weisse Haus ziehen darf. Dass der republikanische Kandidat Donald Trump (78) im Wahlkampf gerne auf gefühlte Fakten statt auf die Realität zurückgreift, bewies er schon in zahlreichen Auftritten. Man denke nur an die Mär, Einwanderer würden Haustiere verspeisen. Mit einer neuen Attacke gegen Demokratin Kamala Harris (59) zeigte Trump nun, die Aussage des 1987 erschienen Antikriegsfilms «Full Metal Jacket» von Stanley Kubrick (1928–1999) völlig fehlinterpretiert zu haben.