Donald Trump bringt Tochter Ivanka mit zum Super Bowl

Der grosse Auftritt des Republikaners folgte dann während der Nationalhymne, die von US–Sänger Jon Batiste (38) vorgetragen wurde. Als Trump auf den Video–Leinwänden zu sehen war, wie er an der Seite seiner Tochter Ivanka Trump (43) salutierend dem Moment folgte, brandete im Stadion Applaus auf, der nur vereinzeilt von Buh–Rufen übertönt werden konnte. Ivanka Trump postete einige Stunden vor dem Anpfiff noch aus der Air Force One in einer ihrer Instagram–Storys, wie sich mit ihrem Vater auf den Weg nach New Orleans machte.