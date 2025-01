Donald Trump dominiert das TV-Programm: Sondersendungen am Montag

Live–Übertragung: Montag ab 17:15 Uhr im ZDF

Am Montag (20.01.) zeigt das ZDF von 17:15 Uhr bis 19 Uhr ein «spezial» zum Thema «Donald Trump zurück an der Macht – Amtseinführung in Washington». Antje Pieper und der ZDF–Studioleiter in Washington, Elmar Thevessen, werden die Geschehnisse moderieren. In der Live–Übertragung wird nach dem Amtseid auch Trumps Antrittsrede zu sehen sein.