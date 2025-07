Donald Trump eröffnet mit seiner Familie neuen Golfplatz in Schottland

US–Präsident Donald Trump (79) hat am Dienstag seinen neuen Golfplatz in Schottland eröffnet. Begleitet wurde der 79–Jährige in Aberdeen von seinen beiden Söhnen Eric Trump (41) und Donald Trump Jr. (47). Auf Bildern der Veranstaltung sind auch Spencer (12) und Chloe Trump (11) zu sehen, zwei der Kinder von Donald Trump Jr.