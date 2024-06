Donald Trump feiert nach Schuldspruch-Hammer Erfolg vor Gericht

Für den ehemaligen US–Präsidenten Donald Trump (77) wechseln sich bei seinen diversen juristischen Prozessen gute und schlechte Nachrichten ab. Erst Ende Mai wurde der republikanische Anwärter auf die nächsten vier Jahre im Weissen Haus von einem Gericht in New York City wegen der Verschleierung von Schweigegeldzahlungen in allen 34 Fällen für schuldig befunden – ein Urteil mit immenser Tragkraft. In einem nicht minder bedeutsamen Fall konnte Trump nun hingegen einen grossen Erfolg verbuchen.