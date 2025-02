Donald Trump kommt zum Super Bowl

Neben seinem geplanten Besuch im Stadion wird Donald Trump den Football–Fans beim Super Bowl noch an anderer Stelle begegnen: vor dem Fernseher. Der übertragende Sender Fox wird vor der Partie ein Interview mit dem 78–Jährigen ausstrahlen, das bereits vorab in seinem Wohnsitz in Florida aufgezeichnet wurde. Damit knüpft Trump an eine Tradition an, die einst sein Vorgänger Barack Obama (63) ins Leben gerufen hatte. In den letzten Jahren hatten allerdings sowohl Trump selbst als auch sein Nachfolger Joe Biden (82) teilweise auf diesen Auftritt verzichtet.