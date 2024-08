Donald Trump kündigt «grosses Interview» mit Elon Musk an

Nur wenige Tage nach diesem Post wollte das «Wall Street Journal» in Erfahrung gebracht haben, dass Musk seinen Lieblings–Präsidentschaftskandidaten nicht nur mit Worten, sondern zudem mit einer monatlichen Summe von 45 Millionen Dollar unterstützen will – was Musk auf X jedoch umgehend zurückwies und als «Fake News» bezeichnete.