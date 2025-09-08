Donald Trump nickt bei den US Open offenbar ein

Eigentlich sollte es ein glamouröser Auftritt beim prestigeträchtigen Herrenfinale der US Open werden. Doch Donald Trump (79) sorgte im Arthur Ashe Stadion am Sonntag in New York für völlig andere Schlagzeilen als erwartet. Der US–Präsident wurde von Kameras dabei erwischt, wie er mit geschlossenen Augen dasass und offenbar ein Schläfchen hielt, während sich Carlos Alcaraz (22) und Jannik Sinner (24) auf dem Court um den Titel duellierten.