Donald Trump schuldig gesprochen: So reagieren Joe Biden und Hollywood

Ein schwarzer Tag für Donald Trump (77): Der ehemalige US–Präsident ist im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels (45) von zwölf Geschworenen in allen 34 Fällen schuldig gesprochen worden. Das hat die Jury am Donnerstag (30. Mai) in New York verkündet. Zum ersten Mal in der US–Geschichte ist damit ein Ex–Präsident wegen einer Straftat verurteilt worden. Öffentliche Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten.