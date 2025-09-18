Donald Trump trifft Sir Keir Starmer und Ehefrau Victoria

Einen Tag nach dem festlichen Staatsbankett auf Schloss Windsor hat sich US–Präsident Donald Trump (79) am Donnerstagmittag mit dem britischen Premierminister Sir Keir Starmer (63) und dessen Ehefrau Lady Victoria (52) getroffen.
Freundliches Treffen zwischen Trump und Starmer
Starmer begrüsste Trump in Chequers, dem traditionellen Landsitz des Premierministers, rund eine Autostunde von London entfernt. Trump legte die Strecke im Helikopter Marine One zurück. Das Aufeinandertreffen der beiden Staatsmänner schien freundlich. Fotos zeigen den Premier Hand in Hand mit seiner Ehefrau neben Trump in die Kamera winkend. Victoria Starmer trug ein grasgrünes Blusenkleid mit Blumenverzierung, die beiden Männer zeigten sich im Anzug.
Im Inneren von Chequers erhielt Donald Trump laut der BBC eine Tour des Sir–Winston–Churchill–Archivs, zudem stehen bilaterale Gespräche mit Starmer an. Am Nachmittag sollen die beiden eine Pressekonferenz halten, bevor es für Trump und First Lady Melania Trump (55) wieder zurück in die Vereinigten Staaten geht.
Starmer und Trump waren bereits am Mittwochabend bei dem von der Royal Family ausgerichteten Staatsbankett in Schloss Windsor aufeinandergetroffen.
Melania ist in Windsor geblieben
Melania Trump war bei dem Besuch in Chequers nicht dabei. Am Morgen hatten die First Lady und der US–Präsident noch gemeinsam Zeit mit König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) auf Schloss Windsor verbracht. Die vier posierten noch für ein finales Gruppenfoto, bevor Donald Trump sich auf den Weg nach Chequers machte.
Laut der BBC soll Melania derweil Zeit mit Camilla und Prinzessin Kate (43) in Windsor verbringen, unter anderem besichtigte sie die Schlossbibliothek und das Puppenhaus im Inneren des Schlosses.
Donald Trumps zweitägiger Staatsbesuch in Grossbritannien endet am Donnerstagnachmittag.