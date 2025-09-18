Donald Trump und das Staatsbankett neben der «wunderschönen» Kate

Wie aus einem «Harry Potter»–Film

Die britische Rundfunkanstalt BBC beschreibt die aussergewöhnliche Atmosphäre im St.–Georgs–Saal auf Schloss Windsor, in dem das Staatsbankett stattgefunden hat, als «eine Mischung aus mittelalterlichem Bankett und ‹Harry Potter›–Film». Gereicht wurde demnach Panna Cotta von der Wasserkresse mit Parmesan–Mürbeteiggebäck und einem Salat aus Wachteleiern, eine Bio–Hühnchen–Ballotine umhüllt von Zucchini sowie Vanilleeis mit einer Füllung aus Himbeersorbet sowie leicht pochierten Pflaumen. Dazu gab es ausgewählte Weine. Zudem wurde für das Staatsbankett ein eigener Cocktail erschaffen – aus rauchigem Whisky mit Zitrusnoten von Marmelade, Pekannuss–Schaum und garniert mit geröstetem Marshmallow auf einem Keks.