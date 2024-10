Donald Trump verhöhnt Beyoncé für Auftritt bei Kamala Harris

Singsang und Spott

Bereits am vergangenen Freitag hatte Trump in Traverse City im US–Bundesstaat Michigan über Beyoncés Unterstützung für Harris gelästert. Mit übertrieben gedehnter Aussprache des Namens der Sängerin brachte er seine Anhänger dazu, die Künstlerin auszubuhen. «Kamala ist auf einer Tanzparty mit Beyohnsayyy», spottete er damals in singendem Tonfall.