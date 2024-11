Donald Trump verkauft jetzt auch Gitarren

Die «Limited Edition ‹45› Guitar» wird sowohl als akustische als auch als elektrische Variante angeboten. Beide Modelle sind mit amerikanischen Flaggen sowie Adlern verziert und sind in unterschiedlichen Ausführungen und Farben erhältlich. Auf dem Gitarrenhals ist in Perlmutt der Trump–Slogan «Make America Great Again» eingelegt. Die Zahl «45» auf der Kopfplatte erinnert an Trumps Zeit als 45. Präsident der USA.