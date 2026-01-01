Donald Trump verspottet George Clooney: «War überhaupt kein Filmstar»

Clooneys Gründe für den Umzug

«Wir haben grosses Glück. Wissen Sie, wir leben auf einem Bauernhof in Frankreich», sagte Clooney dem Magazin. «Ich hatte Sorgen, unsere Kinder in L.A. grosszuziehen, in der Kultur Hollywoods. Ich hatte das Gefühl, sie würden dort nie eine faire Chance im Leben bekommen.» In Frankreich sei das anders: «Die interessieren sich nicht besonders für Ruhm. Ich will nicht, dass meine Kinder sich Sorgen wegen Paparazzi machen müssen. Ich will nicht, dass sie mit den berühmten Kindern anderer Leute verglichen werden.»