Donald Trump vor Gericht: Gentlemen, Gangster und ein Ex-Präsident

Dem Ex–Präsidenten droht eine Haftstrafe

Eine zwölfköpfige Jury muss in dem historischen Fall, in dem sich Trump als erster ehemaliger Präsident in den Vereinigten Staaten in einem Strafprozess verantworten muss, über Unschuld oder Schuld entscheiden. Sollten die Geschworenen einstimmig zu dem Entschluss kommen, dass Trump schuldig ist, droht schlimmstenfalls eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Auch eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe auf Bewährung könnten Trump auferlegt werden. Über eine Unschuld müsste sich die Jury ebenfalls komplett einigen.