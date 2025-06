Donald Trump wird 79: Zwei seiner Kinder gratulieren ihm via Instagram

Zwei seiner Kinder haben US–Präsident Donald Trump am Samstag über Social Media zu seinem 79. Geburtstag gratuliert. Als erstes meldete sich Eric Trump (41) auf Instagram zu Wort. «Alles Gute zum Geburtstag, Dad!», wünschte er dem US–Präsidenten. Dazu teilte er mehrere Bilder. Auf einem Foto stehen Vater und Sohn auf einem Golfplatz stehen. Beide grinsen in die Kamera, während Donald Trump einen Daumen nach oben zeigt. Auf einem anderen Bild ist er mit Erics Tochter Carolina Dorothy (5) zu sehen. Hand in Hand stehen sie auf der Rennstrecke bei dem Motorsportevent Daytona 500. Als letztes fügte Eric Trump einen Schnappschuss an, der ihn und seinen Vater scheinbar bei einem politischen Event zeigt.