Donald Trump zurück im Weissen Haus - alle Details zur Amtseinführung

Umfangreiche TV–Berichterstattung in Deutschland

Die historische Bedeutung der zweiten Amtseinführung Trumps spiegelt sich auch in der umfassenden Berichterstattung deutscher TV–Sender wider. Das ZDF überträgt die Zeremonie am Montag von 17:15 bis 19:00 Uhr in einem «ZDF spezial» mit dem Titel «Donald Trump zurück an der Macht – Amtseinführung in Washington». Die Moderatoren Antje Pieper (55) und der ZDF–Studioleiter aus Washington, Elmar Thevessen (57), werden die Geschehnisse live aus der US–Hauptstadt kommentieren und einordnen. Um Mitternacht folgt noch einmal eine Zusammenfassung des historischen Tages.