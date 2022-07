Donald Trumps Ex-Frau Ivana für Steuervorteile auf Golfplatz begraben?

Ein Schlupfloch im Bundesstaat New Jersey mache dies möglich. So fallen für Flächen unter zehn Hektar, die als Friedhof deklariert sind, keinerlei Steuern an - weder die Grund-, Einkommens-, Erbschafts- noch Umsatzsteuer. Und weil in der entsprechenden Gesetzgebung kein Minimum an Gräbern angegeben wird, die für diese Steuerschnitte notwendig sind, könnte schon jenes von Ivana Trump ausreichen, um den gesamten Golfplatz quasi als Friedhof zu definieren.