Donald Trumps Social-Media-Plattform «Truth Social» startet

Am 15. Februar postete Donald Trumps Sohn Donald Trump Jr. (44) auf Twitter: «Time for some Truth!» («Zeit für etwas Wahrheit»). Dazu präsentierte er Donald Trumps ersten Post auf «Truth Social». Der 75-jährige Unternehmer, der von 2017 bis 2021 US-Präsident war, schrieb in dem Beitrag: «Macht euch bereit! Bald gibt es ein Wiedersehen mit eurem Lieblingspräsidenten».