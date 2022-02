Donald Trumps soziales Netzwerk ist die Nummer eins im Apple-App-Store

Social Truth: Trumps Reaktion auf Twitter-Bann

Donald Trump hatte seine App als Alternative zu Twitter und Co. an den Start gebracht. Damit reagierte der ehemalige US-Präsident auf seinen Ausschluss von den gängigen Plattformen. Twitter, das Trump als eine Art Regierungswerkzeug benutzte, verbannte Trump am 8. Januar 2021. Facebook hatte Trump schon einen Tag zuvor gesperrt.