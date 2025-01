Donald und Melania Trump feiern 20. Hochzeitstag

Zu diesem Zeitpunkt war Donald Trump noch mit der Schauspielerin Marla Maples verheiratet, von der er sich 1999 scheiden liess. Melania Knavs, wie seine neue Partnerin damals noch hiess, war erst drei Jahre zuvor über einen Mailänder Model–Agenten nach New York gekommen und feierte unter anderem als Kampagnengesicht für die Zigarettenmarke Camel erste grössere Erfolge. Durch ihre Liaison mit dem prominenten Immobilienkönig, in dessen TV–Show sie in mehreren Folgen auftrat, wurde auch sie landesweit bekannt und erschien in den weiteren Jahren auf den Titelseiten aller bedeutender Modemagazine.