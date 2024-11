Donna Kelce: Mutter von Taylor Swifts Freund über ihr Schauspieldebüt

Dreharbeiten im Stadion der Kansas City Chiefs

«Es gab so viele fantastische Veteranen der Hallmark–Filme, und es hat mir grossen Spass gemacht, von ihnen allen zu lernen», sagt sie. Viele Szenen des Films «Holiday Touchdown: A Chiefs Love Story» seien in dem Football–Stadion in Kansas City gedreht worden, wo sie seit vielen Jahren die glänzende Karriere ihres Sohnes Travis von den Rängen aus verfolgt. In dem Film verkörpert Donna Kelce die Managerin eines Restaurants.