Donuts statt Familienfest: So feierte Brooklyn Beckham Geburtstag

Brooklyn Beckham (27) hat seinen Geburtstag in diesem Jahr mit seiner Ehefrau gefeiert – und Nicola Peltz (31) hat sich dabei mächtig ins Zeug gelegt. Auf Instagram teilte das Model am Mittwoch ein Video, das Brooklyn vor einer aufwendigen Geburtstagsdekoration zeigt: goldene Ballons, Blumen, Geschenke und eine Box pinker Donuts.
Brooklyns Reaktion fiel herzerwärmend aus. «Das ist so cool», sagte der Hobbykoch beim Anblick der Überraschung, ehe seine Frau ihn aufforderte, einen Wunsch zu äussern. Mehrere Sekunden lang beugte er sich nachdenklich über die Donutbox, bevor er die Kerzen ausblies. «Happy Birthday, ich liebe dich», sagte Peltz danach. «Ich hoffe, deine Wünsche gehen in Erfüllung.»
In ihrer Bildunterschrift überhäufte Peltz ihren Mann mit Liebeserklärungen. «Happy Birthday, Baby», schrieb sie in dem Posting. «Ich hoffe, alle deine Träume und Wünsche werden wahr! Du erhellst jeden Raum, den du betrittst, und wer dich kennt, liebt dich.» Und weiter: «Du bist ein besonderer Mensch, und ich liebe es, deine Frau zu sein. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich.» Brooklyn selbst kommentierte den Post seiner Frau mit den Worten «Mein Baby Girl xxx».
Die Beckhams gratulieren trotz Familiendrama
Während das Paar seinen ganz privaten Moment zelebrierte, sendeten Brooklyns Eltern, Fussballlegende David Beckham (50) und Ex–Spice–Girl Victoria Beckham (51), trotz Familiendrama Geburtstagsgrüsse via Instagram. Beide teilten Kinderfotos ihres ältesten Sohnes in ihren jeweiligen Instagram–Storys und betonten, wie sehr sie ihn lieben. Auch Bruder Cruz Beckham (21) veröffentlichte Geburtstagsgrüsse und schrieb zu einem gemeinsamen Bild: «Ich liebe dich.»
Brooklyn soll seinen Eltern Berichten zufolge eigentlich ausdrücklich verboten haben, öffentliche Aussagen über ihn zu machen – und angewiesen haben, ihn ausschliesslich über seinen Anwalt zu kontaktieren. Das berichtete zumindest die britische Zeitung «Daily Mail» unter Berufung auf Insider. Ob Brooklyn auf die Geburtstagsbotschaften seiner Eltern persönlich reagiert hat, ist nicht bekannt. In seinen eigenen Instagram–Storys teilte er die Bilder seiner Eltern jedenfalls nicht.
Im Januar hatte Brooklyn auf Instagram eine ausführliche Erklärung zum Familienzwist veröffentlicht und dabei unmissverständlich klargestellt, keine Versöhnung anzustreben. Darin erhob er schwere Vorwürfe gegen seine Eltern: Victoria und David hätten über die Jahre gezielt versucht, seine Ehe mit Nicola Peltz zu sabotieren.