Medienethikerin im Interview

«Doomscrolling»: Warum machen negative Nachrichten süchtig?

In Zeiten von Kriegen und Krisen kann man kaum von Smartphone ablassen. Negativnachrichten ziehen viele Menschen in einen Sog. Was hinter dem Phänomen «Doomscrolling» steckt und wie ein gesunder Medienkonsum in Krisenzeiten aussehen kann.