Dopamin-Detox: Warum wir wieder lernen müssen, uns zu langweilen

Langeweile gilt als Mangel – an Beschäftigung, an Sinn oder an Produktivität. Dabei ist sie vielleicht genau das, was uns fehlt: eine Atempause zwischen all dem Input. Denn die Gegenwart ist voll von Reizen: TikTok, Reels, News–Apps, Podcasts, Shopping, Selbst–Optimierung. Das Ergebnis: Wir verlernen, das Nichts auszuhalten.