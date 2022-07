Dopamine Dressing: Der Trend macht uns im Sommer glücklich

Dopamine Dressing - von schlicht bis mutig

Um den Fashion-Trend für gute Laune richtig umzusetzen, gilt eine wichtige Regel: Man soll sich in seiner Kleidung wohlfühlen. Wie bunt der Look daher wird, entscheidet jede Person selbst. Auch kleine farbliche Akzente wie eine auffällige Handtasche oder ein extravagantes Paar Schuhe können bereits für einen Dopamin-Kick sorgen. Wer sich noch langsamer an den Style herantasten will, kann auch mit einem Lippenstift in einem leuchtenden Pink anfangen.