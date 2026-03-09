Dopamine Fasting: Kann man das Gehirn wirklich «entstimulieren»?

Das Gehirn schüttet Dopamin aus, um uns zu sagen: «Das ist wichtig, merk dir das und mach es noch einmal.» Das Problem in der modernen Welt ist die schiere Frequenz dieser Reize. Wenn wir unser Belohnungssystem permanent mit hocheffizienten Stimulanzien befeuern, passt sich das Gehirn an. Die Dichte der Rezeptoren nimmt ab, und wir benötigen immer stärkere Reize, um überhaupt noch etwas zu spüren – ein Zustand, den Mediziner als Toleranzentwicklung bezeichnen.