Doppel-Olympiasieger Max Langenhan drückt Kanzler Friedrich Merz weg

Erste deutsche Goldmedaille in Cortina

Langenhan hatte am Sonntag in Cortina d'Ampezzo für die erste deutsche Goldmedaille der Winterspiele gesorgt. Mit 0,596 Sekunden Vorsprung verwies der Rodel–Weltmeister den Österreicher Jonas Müller (28) auf Rang zwei, Dritter wurde der Italiener Dominik Fischnaller (32). Merz hatte ihm daraufhin in den sozialen Netzwerken gratuliert und von einem «sensationellen Ergebnis» gesprochen. Am Donnerstag legte Langenhan mit der Teamstaffel nach – insgesamt gewannen die deutschen Rodlerinnen und Rodler fünf Medaillen in fünf olympischen Rennen.