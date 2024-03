Doppelschlag: Stars mit Oscar und Goldener Himbeere

Am Vorabend der Oscarverleihung werden in Los Angeles traditionell die Goldenen Himbeeren für die vermeintlich schlechtesten schauspielerischen und künstlerischen Leistungen des Jahres verliehen. So findet auch die 44. Verleihung der Razzie–Awards in diesem Jahr am 9. März statt – und damit einen Tag vor der diesjährigen Oscar–Zeremonie.