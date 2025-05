Doppelt gute News: «Fallout» bekommt Staffel 3, Staffel 2 startet 2025

Das könnte in Staffel zwei von «Fallout» passieren

Das Finale der ersten «Fallout»–Staffel hat bereits mehrere Handlungsstränge angedeutet, an die Staffel zwei anknüpfen dürfte. So flüchtet Lucys (Ella Purnell, 28) Vater Hank (Kyle MacLachlan, 66) nach New Vegas – einer Stadt, die Fans aus dem Videospielklassiker «Fallout: New Vegas» (2010) kennen. Die Metropole hat den Grossen Krieg relativ unversehrt überstanden. In Staffel zwei wird Lucy gemeinsam mit dem Ghul alias Cooper Howard die Verfolgung ihres Vaters aufnehmen.