«Doppelt kocht besser»: Die Koch-Show für Herd-Muffel

Hilfestellung vom Partner

Das Prinzip: In jeder Folge treten drei Paare, die in engen Beziehungen zueinanderstehen, gegeneinander an. Dabei kann es sich etwa um Partner, Geschwister oder Freunde handeln. Kochen darf oder muss der, der selten oder nie am Herd steht. Hilfe bekommt derjenige dabei durch Sprachanweisungen von seinem Teampartner oder seiner Teampartnerin. Gastgeber ist Starkoch Alexander Kumptner (39), bekannt aus «The Taste». Er verspricht den Zuschauenden so «ungefilterte Einblicke in Küchen - und in zwischenmenschliche Beziehungen».