Doppelt so erfolgreich wie Teil eins: «Dune 2» erobert die Kinocharts

Nach ein paar Kino–Flops wie «Argylle» oder «Madame Web» hat das Filmjahr 2024 seinen ersten grossen Hit. «Dune 2» startet stark an den Kinokassen. Das Sequel des Sci–Fi–Spektakels von 2021 spielt in den USA am ersten Wochenende 81,5 Millionen US–Dollar ein. Der Film mit Timothée Chalamet (28) und Zendaya (27) gelingt damit der beste Filmstart des Jahres. Seit Taylor Swifts (34) Konzertfilm «The Eras Tour» im Oktober 2023 (93 Mio.) debütierte kein Film so erfolgreich.