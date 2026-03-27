Doppelte ESC-Gewinnerin Loreen möchte Schauspielerin werden

Loreen will «Superheldinnen mit Happy End» spielen

Über ihr Schauspieldebüt sagte sie nun: «Ich habe festgestellt, dass das Gehirn nicht zwischen Realität und Unwirklichkeit unterscheiden kann. Jede Emotion, die Sie in sich selbst verstärken, verstärken Sie also tatsächlich in Ihrem eigenen Körper.» Sie fügte an: «Und wenn es also eine negative Erfahrung war – und es gab einige wirklich heftige Szenen –, musste ich eine Realität ausgraben und sogar nachbilden, die nicht real ist, und die hat sich in meinem Körper festgesetzt.» Loreen erklärte, dass sie gerne Superheldinnen in Filmen mit Happy End übernehmen würde, und fügte hinzu, dass ihr die Idee, die Welt zu retten, sehr zusage.