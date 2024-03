Doppelte Mastektomie: Olivia Munn hatte Brustkrebs

Olivia Munn: «Ich habe Glück gehabt»

30 Tage nach ihrer Biopsie unterzog sich Munn der Operation einer beidseitigen Mastektomie. «Ich fühlte mich an einem Tag völlig wohl und am nächsten Tag wachte ich nach einer 10–stündigen Operation in einem Krankenhausbett auf», schreibt sie. «Ich habe Glück gehabt. Wir haben es rechtzeitig erkannt, so dass ich noch Optionen hatte. Ich wünsche mir das Gleiche für jede Frau, die eines Tages damit konfrontiert sein könnte.»