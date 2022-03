Doppelter Preisregen für «The Power of the Dog»

Aus den beiden wichtigen Filmpreisverleihungen, die am Sonntag stattfanden, gingen viele gleiche Gewinner hervor. Die Auszeichnungen für den «Besten Film» und die «Beste Regie» gingen erst bei den BAFTA Awards in der Londoner Royal Albert Hall an das Netflix-Westerndrama «The Power of the Dog» und dessen Regisseurin Jane Campion (67). Wenig später wurden beide auch bei den Critics' Choice Awards im Century Plaza Hotel in Los Angeles ausgezeichnet.