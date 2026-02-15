«Doppeltes Lottchen»: Jule Gölsdorf und Lilli Hollunder im Partnerlook

Mit Riesenschleife als «Valentinstagsgeschenk»

Kein Problem für die beiden Powerfrauen, die lachend und Arm in Arm für die Fotografen posierten. «Doppeltes Lottchen» kommentierte Gölsdorf den Auftritt, den sie als Clip auf ihrem Instagram–Account festhielt. Dazu verlinkte sie ihre Promikollegin und untermalte die Aufnahmen mit dem Song «Unstoppable» von Sängerin Sia. Zuvor hatte sie ihren Look für den Abend, der aus einem schwarzen Langarmoberteil und einem schwarzen Minirock mit Riesenschleife bestand, noch als «Valentinstagsgeschenk» beschrieben.