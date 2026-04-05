Doreen Dietel: Für sie ist «jeder Tag eine Herausforderung»

Es kam die Corona–Zeit, Personalmangel und wirtschaftliche Herausforderungen. «Schaffe ich das?», fragte sich Dietel immer wieder, wie in einem Beitrag auf dem Instagram–Profil des Restaurants nachzulesen ist. «Doch Aufgeben kam für mich nie infrage», berichtete sie darin im April 2025. Sie habe «schliesslich selbst zum Kochlöffel [gegriffen] und stand seitdem täglich in der Küche, um meine Gäste zu verköstigen und schliesslich mit meinen eigenen kreativen Gerichten zu verwöhnen». Dietel habe sich «durchgekämpft, bin immer wieder aufgestanden, habe gelernt, mich verbessert und einfach nie aufgehört an mich zu glauben. Ich habe das geschafft weil ich wollte, dass mein Sohn stolz auf mich ist!»