Doris Golpashin feiert bei «Kommissar Rex» ein besonderes Comeback

Mit dem Comeback von «Kommissar Rex» am 13. April (20:15, Sat.1 und Joyn) kehrt ein echter Fernsehklassiker zurück. Für Doris Golpashin (45) schliesst sich mit der neuen Staffel ein Kreis. Lange bevor sie selbst zu den bekannten Gesichtern im deutschsprachigen Fernsehen gehörte, stand sie bereits einmal für die Serie vor der Kamera. Das war 2004 – eine Episodenrolle, an die sie sich bis heute genau erinnert. «Ich war extrem nervös», erzählt die Ehefrau von Moderator Klaas Heufer–Umlauf (42) im Interview mit spot on news. «Ich habe die Nacht vorher überhaupt kein Auge zugemacht.»