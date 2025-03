Dortmund-«Tatort»: Kann Rosa Herzog Martina Bönisch je ersetzen?

In der neuen Folge «Tatort: Abstellgleis» (30. März, 20:15 Uhr, das Erste) wird diese Frage besonders eindringlich. Faber, wie so oft zwischen Wut, Schmerz und Rückzug schwankend, wird in die Enge getrieben – beruflich wie emotional. In einem Moment der Offenheit sagt er: «Ich vermisse Martina.» Eine schlichte, aber tieftraurige Feststellung, die das Gespenst der Vergangenheit mitten in die Gegenwart holt.