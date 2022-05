Dortmunder «Tatort»: Dreharbeiten zu neuem Fall sind gestartet

Peter Faber kehrt vollständig zurück

Im «Tatort: Love is Pain» wird Peter Faber wieder vollständig in den Dienst zurückkehren. Denn wie die Macher verrieten, ermittelt der Kommissar im ersten Fall nach dem Tod von Martina Bönisch eher beiläufig und ist auch noch offiziell krankgeschrieben. In «Love is Pain» können Fans wieder voll mit dem Dortmunder Urgestein rechnen.