Douglas Emhoff: Wird er der erste First Gentleman der USA?

Mit grosser Spannung wird der Ausgang der am 5. November 2024 anstehenden Präsidentschaftswahl in den USA erwartet. Schon jetzt steht fest, dass es sich dabei um eine historische Abstimmung handelt. Zur Wahl steht einerseits eine weitere Präsidentschaft Donald Trumps (78), mit all den Unwägbarkeiten, die dies mit sich brächte. Oder die erstmalige Wahl einer Frau in das höchste politische Amt der Vereinigten Staaten – was Kamala Harris' (60) Ehemann Douglas Emhoff (60) zugleich auch zum ersten First Gentleman des Landes machen würde.